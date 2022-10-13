Представлен ПК-корпус Thermaltake Core P3 TG Pro

Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Core P3 TG Pro, которая конструкция которого состоит из 4-мм закалённого стекла и массивной металлической рамы. Новинка характеризуется поддержкой системных плат вплоть до типоразмера до E-ATX, жидкостной системы охлаждения с тремя 120-мм вентиляторами и радиатором от 360 до 420 мм, четырёх 3,5- или пяти 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим возможность разместить графический адаптер перпендикулярно или параллельно материнской платы. Корпус выйдет в черной и белой расцветках, но дата начала продаж и цены пока не раскрываются.

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