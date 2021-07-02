Представлен ПК-корпус Thermaltake The Tower 100 Turquoise

Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью The Tower 100 Turquoise, которая подойдет для создания компактной игровой системы. Новинка характеризуется двумя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini ITX, видеокарт длиной до 330 мм, двух 3,5/2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, трех 120 или 140-мм кулеров, жидкостной системы охлаждения с радиатором на 120 мм и процессорного охладителя высотой до 190 мм.

Также отметим необычную бирюзовую расцветку, боковые и переднюю панели из закаленного стекла, размеры 462,8:266:266 мм, один порт USB 3.2 (Gen 2) Type-C, два разъема USB 3.0 и два аудиогнезда. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Thermaltake The Tower 100 Turquoise
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