Представлен ПК-корпус Thermaltake View 300 MX

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями View 300 MX и View 300 MX Snow, которые ориентированы на создание игровой системы с материнской платой формата вплоть до E-ATX. Новинки типоразмера Mid-Tower характеризуются возможностью вертикального расположения графического адаптера, поддержкой жидкостной системы охлаждения с радиаторами диаметром до 360 мм, двумя фронтальными 200-мм кулерами и тыльным 120-мм вентилятором, которые могут похвастаться многоцветной адресуемой подсветкой ARGB.

Также отметим левую боковую панель из 4-мм закаленного стекла и две передние панели (стеклянную и металлическую с перфорацией для лучшего отвода тепла), два разъема USB Type-A, один USB Type-С и стандартные аудиогнезда. Отличаются модели черной и белой расцветками. Остальные характеристики, цена и дата начала продаж будут объявлены позже.