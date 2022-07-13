Представлен ПК-корпус Thermaltake View 300 MX

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями View 300 MX и View 300 MX Snow, которые ориентированы на создание игровой системы с материнской платой формата вплоть до E-ATX. Новинки типоразмера Mid-Tower характеризуются возможностью вертикального расположения графического адаптера, поддержкой жидкостной системы охлаждения с радиаторами диаметром до 360 мм, двумя фронтальными 200-мм кулерами и тыльным 120-мм вентилятором, которые могут похвастаться многоцветной адресуемой подсветкой ARGB.

Также отметим левую боковую панель из 4-мм закаленного стекла и две передние панели (стеклянную и металлическую с перфорацией для лучшего отвода тепла), два разъема USB Type-A, один USB Type-С и стандартные аудиогнезда. Отличаются модели черной и белой расцветками. Остальные характеристики, цена и дата начала продаж будут объявлены позже.
SilverStone выпускает корпус HTPC - GD11 с поддержкой радиат…
Компания SilverStone расширяет ассортимент корпусов серии Grandia выпустив корпус HTPC - GD11 с поддержко…
Представлен ПК-корпус SilverStone Fara B1 Pro V2…
Компания SilverStone пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Fara B1 Pro V2, которая предназначена для …
Geometric Future представила корпуса линейки Model 6 с уника…
Компания из Китая Geometric Future представила свою новую серию корпусов Model 6. …
Представлен ПК-корпус Xigmatek Duke…
Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Duke, который относится к формату Mid Tower. Новинка ха…
Представлен неттоп Chuwi RZBox 2022 на Ryzen 7 5800H…
Компания Chuwi пополнила ассортимент компактных ПК моделью RZBox 2022, которая появится в продаже по цене…
Компактный ПК ASUS ExpertCenter PN64 основан на чипе Intel A…
Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью ExpertCenter PN64, которая основана на аппаратн…
Seasonic выпустил корпус ARCH Q503…
Seasonic выпустил новый корпус со встроенным блоком питания Seasonic ARCH Q503 в формате Mid-Tower ATX. С…
Представлен ПК-корпус Jonsbo VR4 …
Компания Jonsbo пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями VR4 White и VR4 Black, которые отлич…
Обзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панельюОбзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панелью
Обзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторамиОбзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторами
Обзор PHANTEKS Eclipse P360A White (PH-EC360ATG_DWT01). Тесты корпуса и сборкаОбзор PHANTEKS Eclipse P360A White (PH-EC360ATG_DWT01). Тесты корпуса и сборка
Обзор XPG Starker Air. Корпус для эффектных и холодных сборокОбзор XPG Starker Air. Корпус для эффектных и холодных сборок
Обзор HIPER WG300 PHANTOM. Недорогой корпус для компактной сборки под игры и работуОбзор HIPER WG300 PHANTOM. Недорогой корпус для компактной сборки под игры и работу
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor