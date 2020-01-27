Представлен ПК-корпус X2 Helios 300G Sync

Компания X2 Products пополнила ассортимент корпусов моделью Helios 300G Sync, которая предназначена для создания игровой системы на основе системной платы формата ATX. Новинка характеризуется гибридной передней панелью, стеклянной боковой панелью, тремя комплектными 120-мм вентиляторами HR120, одним таким вентилятором сзади, поддержкой дополнительных пяти 120-мм вентиляторов, двух 3,5-дюймовых и трех 2,5-дюймовых накопителей, семью слотами для карт расширения, размерами 208:360:437 мм и массой 5,9 кг. Цена X2 Helios 300G Sync составит около 90 долларов.