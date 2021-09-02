Представлен ПК-корпус XPG Starker Air

Компания ADATA пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью XPG Starker Air типоразмера Mid-Tower, которая ориентирована на построение игровой системы. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, поддержкой двух 3,5 или 2,5-дюймовых и еще одного 2,5-дюймового накопителя, видеокарт длиной до 350 мм (поддерживается вертикальная установка), блока питания длиной до 160 мм, жидкостной системы охлаждения с фронтальным радиатором до 360 мм, верхним до 280 мм и задним на 120 мм, процессорного охладителя высотой до 165 мм. Также отметим комплектные 120-мм кулеры XPG Vento и XPG Vento ARGB, черную и белую расцветки, сетчатую переднюю панель для лучшей вентиляции, многоцветную адресуемую подсветку ARGB и боковую панель из 4-мм закаленного стекла. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы XPG Starker Air
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