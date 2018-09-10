Представлен ПК-корпус Xigmatek Glaive

Компания Xigmatek пополнила ассортимент игровых корпусов моделью Glaive, ориентированной на создание игровой системы. В корпус можно установить системные платы типоразмера ATX и Micro-ATX, видеокарты длиной 360 мм, процессорный кулер высотой до 170 мм, два 3,5- или четыре 2,5-дюймовых накопителя, три 120 мм вентилятора спереди, два 120/140 мм сверху и один 120 мм сзади, а также жидкостную систему охлаждения с 120-мм радиатором. Также отметим семь посадочных мест для карт расширения, кожух для блока питания, боковую и фронтальную панели из закалённого стекла, гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0. Размеры корпуса равны 380:205:450 мм.