Представлен ПК-корпус Xigmatek Master X 3FX

Компания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Master X 3FX, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется девятью слотами расширения с возможностью вертикального размещения видеокарты (длина до 340 мм), поддержкой системных плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX, двух 3,5/2,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм и процессорного охладителя до 165 мм. Также отметим перфорацию на верхней и передней панелях для лучшей вентиляции, боковую панель из закаленного стекла, три комплектных 120-мм вентилятора с многоцветной ARGB-подсветкой, два интерфейса USB 2.0 и один USB 3.0, а также разъемы для наушников и микрофона. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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