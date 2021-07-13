Представлен ПК-корпус Xigmatek Venom II GLS

Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Venom II GLS, который предназначен для создания игровой системы. Новинка типоразмера Mid Tower характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата ATX, micro-ATX и mini-ITX, видеокарт длиной до 320 мм, двух 3,5 или 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 165 мм, процессорного охладителя высотой до 160 мм, до шести 120-мм кулеров или жидкостной системы охлаждения с тремя радиаторами до 360 мм. Также отметим переднюю и боковую панели из закаленного стекла, размеры 480:210:374 мм, два аудиоразъема, два интерфейса USB 2.0 и один USB 3.0. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Xigmatek Venom II GLS
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