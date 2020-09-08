Представлен ПК-корпус Zalman S2 TG

Компания Zalman пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью S2 TG, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарты длиной до 330 мм, двух 3,5/2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, двух 120-мм вентиляторов сверху, трех 120-мм спереди, двух 120-мм снизу и одного 120-мм кулера сзади, жидкостной системы охлаждения, блока питания длиной до 180 мм и процессорного кулера высотой до 156 мм. Также отметим переднюю панель с ребристой поверхностью для лучшего отвода тепла, боковой панелью из 4-мм закалённого стекла, размеры 424:196:462 мм, массу 5 кг, два порта USB 2.0 и разъём USB 3.0.