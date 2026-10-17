Представлен ПК-корпус Zalman Z20 DS с 15,6-дюймовым экраном

Компания Zalman пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Z20 DS типоразмера Mid-Tower ATX, главной особенностью которой стала передняя панель. Здесь используется 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 12 мс, яркостью 250 нит, контрастностью 1000:1, 62% покрытием цветового пространства sRGB и углами обзора 170°, а также портами HDMI и USB. Пользователь может использовать экран как на передней панели, так и в качестве дополнительного монитора благодаря комплектной подставке.

Сам корпус характеризуется размерами 475:235:492 мм, поддержкой графических адаптеров длиной до 375 мм, блоков питания ATX длиной до 200 мм, процессорных кулеров высотой до 165 мм, вертикальной установкой плат расширения, регулируемым держателем видеокарты и совместимостью с системными платами с разъёмами на обратной стороне, а также одним разъемом USB-C (до 20 Гбит/с) и двумя USB-A (до 5 Гбит/с) на передней панели. Цена корпуса пока не объявлена.

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