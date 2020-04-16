Представлен ПК-корпус be quiet! Pure Base 500DX

Компания be quiet! представила ПК-корпус Pure Base 500DX, который спроектирован таким образом, чтобы создать сильный воздушный поток. Новинка характеризуется подсветкой ARGB, боковой панелью из закаленного стекла, тремя комплектными 140-мм вентиляторами Pure Wings 2, габаритами 450:232:463 мм, семью слотами для карт расширения, поддержкой плат типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, видеокарт длиной до 369 мм, процессорной системой охлаждения высотой до 190 мм, блока питания длиной до 258 мм, двух 3,5- и пяти 2,5-дюймовых накопителей, а также системы жидкостного охлаждения радиаторами до 360 мм. Корпус появится в продаже в конце месяца по цене в 100 евро.