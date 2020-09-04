Представлен ПК-корпус be quiet! Silent Base 802

Компания be quiet! готовит к выпуску компьютерный корпус Silent Base 802, который подойдет для создания игрового ПК. Новинка характеризуется слотами расширения по схеме 7+2 и возможностью вертикального размещения видеокарты, поддержкой системных плат формата вплоть до E-ATX, жидкостной системы охлаждения с 420-мм радиатором передним и 360-мм верхним радиаторами. Также отметим три комплектных 140-мм вентилятора Pure Wings 2, белую и черную расцветки, вариантом с боковой панелью из закаленного стекла, сменными фронтальной и верхней секциями, симметричным портом USB 3.2 G2 Type-C, двумя портами USB 3.2 G1 Type-A, гнёздами для наушников и микрофона, а также размерами 539:245:507 мм. Старт продаж корпуса намечен на ноябрь по цене в 160 долларов.

Комментарии и отзывы be quiet! Silent Base 802
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