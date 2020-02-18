Представлен ПК-корпус открытого типа Xigmatek Zeus Arctic

Компания Xigmatek представила новую версию корпуса открытого типа Zeus Spectrum Edition, который получил название Zeus Arctic. Его единственное отличие от стандартной модели, это белая расцветка.

Новинка характеризуется поддержкой системных плат Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарт длиной до 280 мм, трех 2,5-дюймовых накопителей или сочетанием одного устройства формата 3,5 дюйма и одного 2,5-дюймового накопителя, блока питания длиной 165 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, шести 120-мм вентиляторов или жидкостной системы охлаждения с тремя радиаторами формата 240, 240 и 120 мм, четырьмя слотами для карт расширения, боковыми стенками из закаленного стекла и передней панелью с RGB-подсветкой в виде узора. Размеры корпуса равны 755:220:595 мм, а вот его цена пока не сообщается.