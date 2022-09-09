Представлен QHD-монитор Philips 24E1N5500E/11

Сетевые источники сообщили о выходе монитора Philips 24E1N5500E/11, который получил 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 75 Гц, яркостью 300 кд/м2, временем отклика MPRT 1 мс, GtG 4 мс. контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 99,21% охватом цветовой палитры NTSC и 113,88% охватом sRGB, воспроизведением 16,7 млн цветовых оттенков, функциями SmartImage Game и SmartContrast для автоматической оптимизации изображения в играх, его из альбомной ориентации в портретную, технологиями уменьшения синего излучения и мерцания, двумя разъемами HDMI 1.4 и одним DisplayPort 1.2, подставкой с возможностью регулировки наклона и высоты, а также перевода в портретную ориентацию. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.