Представлен QLED-телевизор TCL 50T5K

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров моделью TCL 50T5K, которая появится в китайской продаже 31 августа по цене в 2100 юаней (около 295 долларов). Новинку оснастили 50-дюймовой матрицей QLED с разрешением 4K, соотношением панели к корпусу 98%, 96% покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision, сертификацией TUV Rheinland о низком уровне синего света, Hi-Fi акустической системой Onkyo с поддержкой Dolby Atmos, платформой A55 с тактовой частотой 1,9 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя USB-A 3.0 и одним USB-A 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников и сетевым портом RJ45.