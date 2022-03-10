Представлен Realme 9 SE с процессором Snapdragon 778G

Сегодня был выпущен смартфон Realme 9 SE. SE расшифровывается как «Speed ​​Edition», и телефон оправдывает свое название по двум причинам: у него более быстрый чипсет и более быстрый дисплей. Realme 9 SE работает на процессоре Snapdragon 778G.

Это немного неожиданно, поскольку Realme 9 Pro оснащен процессором Snapdragon 695. Realme 9 SE имеет вдвое больше ядер на базе Cortex-A78 (четыре) и графический процессор Adreno 642L (по сравнению с 619).

Процессор сопряжен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Телефон запускается со старым интерфейсом Realme UI 2.0, основанным на Android 11.

Realme 9 SE имеет 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц. Realme утверждает, что и чип 778G, и дисплей с частотой 144 Гц являются первыми в ценовом сегменте, в котором конкурирует Realme 9 SE. Он также имеет частоту дискретизации касания 240 Гц, что делает его подходящим для динамичных игр. Он имеет разрешение 1080 x 2412 пикселей (20:9) и обещает пиковую яркость 600 нит.

Смартфон питается от аккумулятора емкость 5000 мАч. Благодаря эффективному чипсету и большой батарее телефон может работать до 19,5 часов воспроизведения видео. Realme 9 SE имеет основную камеру на 48 МП, а также макрокамеру и датчик глубины. Запись видео достигает максимума в 4K при 30 кадрах в секунду. Селфи-камера имеет сенсор на 16 Мп.