Представлен Realme 9 SE с процессором Snapdragon 778G

Сегодня был выпущен смартфон Realme 9 SE. SE расшифровывается как «Speed ​​Edition», и телефон оправдывает свое название по двум причинам: у него более быстрый чипсет и более быстрый дисплей. Realme 9 SE работает на процессоре Snapdragon 778G.

Это немного неожиданно, поскольку Realme 9 Pro оснащен процессором Snapdragon 695. Realme 9 SE имеет вдвое больше ядер на базе Cortex-A78 (четыре) и графический процессор Adreno 642L (по сравнению с 619).

Процессор сопряжен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Телефон запускается со старым интерфейсом Realme UI 2.0, основанным на Android 11.

Realme 9 SE имеет 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц. Realme утверждает, что и чип 778G, и дисплей с частотой 144 Гц являются первыми в ценовом сегменте, в котором конкурирует Realme 9 SE. Он также имеет частоту дискретизации касания 240 Гц, что делает его подходящим для динамичных игр. Он имеет разрешение 1080 x 2412 пикселей (20:9) и обещает пиковую яркость 600 нит.

Смартфон питается от аккумулятора емкость 5000 мАч. Благодаря эффективному чипсету и большой батарее телефон может работать до 19,5 часов воспроизведения видео. Realme 9 SE имеет основную камеру на 48 МП, а также макрокамеру и датчик глубины. Запись видео достигает максимума в 4K при 30 кадрах в секунду. Селфи-камера имеет сенсор на 16 Мп.
Комментарии и отзывы Realme 9 SE
Microsoft Surface Duo замечен под управлением Windows 11 на …
Microsoft Surface Duo замечен под управлением Windows 11 на В этом месяце стало известно, что Microsoft наконец-то представила обновление ОС Android 11 для своего см…
Geely присоединится к бизнесу смартфонов после приобретения …
Geely присоединится к бизнесу смартфонов после приобретения Geely, китайская автомобильная компания, владеющая такими брендами как Lotus, Volvo и Polestar, собираетс…
Osom OV1 смартфон ориентированный на конфиденциальность…
Osom OV1 смартфон ориентированный на конфиденциальностьРазработчики Essential Phone работают над новым устройством, получившим название Osom OV1. В отчете, опуб…
Sony Xperia 5 IV будет использоваться чипсет Snapdragon 8 Ge…
Sony Xperia 5 IV будет использоваться чипсет Snapdragon 8 GeНесмотря на то, что Xperia 5 III появился на прилавках магазинов с опозданием, о нем было объявлено в апр…
Samsung Galaxy S21 FE выставлен на продажу в Walmart за 699 …
Samsung Galaxy S21 FE выставлен на продажу в Walmart за 699 Ожидается, что Samsung Galaxy S21 FE будет представлен на выставке CES 2022, которая состоится в январе. …
Представлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcom…
Представлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев QualcomQualcomm представила новое поколение ультразвукового сканера отпечатков пальцев 3D Sonic Max. Новый скане…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 готов к выходу…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 готов к выходуКомпания Lenovo объявила, что 1 января 2022 года она представит новый смартфон. Им станет флагманская гей…
Новые iPhone SE и Mac Mini представят через месяц…
Новые iPhone SE и Mac Mini представят через месяцАвторитетное издание Bloomberg сообщило о том, что очередная презентация компании Apple состоится уже 8 м…
Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплейОбзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплей
Обзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфонОбзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфон
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor