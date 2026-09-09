iPhone 18 Pro получил камеру с переменной диафрагмой

Компания Apple пополнила ассортимент смартфонов моделью iPhone 18 Pro, которая появится в продаже 18 сентября по цене от 1200 долларов. Новинку оснастили 6,3-дюймовым экраном Super Retina XDR с кадровой частотой 1-120 Гц и защитным стеклом Ceramic Shield 2, 2-нанометровой однокристальной системой A20 Pro с 6-ядерным CPU, 7-ядерной графикой и 2-ядерным нейронным процессором, улучшенной системой охлаждения, фирменным беспроводным чипом N1 для Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, 48-Мп основной камерой с переменной диафрагмой, уменьшенным Dynamic Island, увеличенной до 36 часов воспроизведения видео автономностью, предустановленной операционной системой iOS 27 с новой версией голосового помощника Siri AI, 256, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ встроенной памяти, алюминиевым корпусом, а также черной, серебристой, лавандовой и новой бордовой расцветками.

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