Флагман OnePlus 16 поставил рекорд в AnTuTu

Компания OnePlus подтвердила, что флагманский смартфон OnePlus 16 будет базироваться на новой топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Данная однокристальная система выполнена на 2-нанометровом техпроцессе, что положительно скажется на её энергоэффективности. Смартфон на базе нового процессора уже протестировали в популярном бенчмарке AnTuTu V12. Грядущая новинка набрал 5384433 балла. На CPU пришлось 1458283 балла, на GPU – 2010584 балла, на память 766362 балла и на интерфейс – 1149204 балла. Также протестированная конфигурация оснащалась 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1. Официальная презентация OnePlus 16 состоится в октябре.