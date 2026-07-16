Смартфон POCO X5 больше не получит обновлений

Напомним, что POCO X5, дебютировавший с прошивкой MIUI 14 на базе ОС Android 13, имеет в своем оснащении 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1200 кд/кв.м, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10+, боковой сканер отпечатков, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 695, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 13 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 33-Вт проводной зарядки, ИК-излучатель, модуль NFC и 3,5-мм аудиогнездо.