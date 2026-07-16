Смартфон POCO X5 больше не получит обновлений

Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов и планшетов, которые больше не будут получать обновления операционной системы и патчи безопасности. В перечень вошли Xiaomi 12, 12 Pro и 12S Ultra, Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro, POCO X5 5G и X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E и Redmi 10 5G. Большинство моделей вышли в 2022 году, а например POCO X5 и Redmi Note 12T Pro – в 2023 году.

Напомним, что POCO X5, дебютировавший с прошивкой MIUI 14 на базе ОС Android 13, имеет в своем оснащении 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1200 кд/кв.м, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10+, боковой сканер отпечатков, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 695, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 13 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 33-Вт проводной зарядки, ИК-излучатель, модуль NFC и 3,5-мм аудиогнездо.
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