Представлен TECNO Spark Go 5G с АКБ на 6000 мАч

Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Spark Go 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6400 5G с максимальной частотой 2,5 ГГц, графическим ускорителем Mali-G57 MP2 и модемом 5G. Новинка также характеризуется 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,99 мм и массой 194 граммов, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP64, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, предустановленной операционной системой Android 15 и динамиками с поддержкой DTS. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 115 долларов.

Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
