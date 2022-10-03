Представлен ТВ Huawei Vision Smart Screen Z65 Gaming Edition

Компания Huawei представила два телевизора Vision Smart Screen Z65 Gaming Edition, которые получили панели диагональю 65 и 75 дюймов. Как можно понять из названия, новинки предназначены для геймеров. Телевизоры характеризуются 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, разрешением 4К, частотой обновления 120 Гц, 92% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 50-Вт звуковой системой Devialet. К сожалению, время отклика и название однокристальной системы пока не раскрываются. Стоимость телевизоров на домашнем китайском рынке составляет 1125 и 1830 долларов соответственно.