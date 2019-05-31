Представлен Thermaltake A700 Aluminum Tempered Glass Edition

На выставке Computex 2019 крупные производители компьютерных компонентов показывают свои самые интересные новинки. В частности, нам очень понравился корпус Thermaltake A700 Aluminum Tempered Glass Edition, который достаточно вместительный и позволяет вам без труда вмещать весь необходимый контент. При таком объеме вы можете поставить и СЖО на три секции, и целый ряд вентиляторов, и дополнительный ряд на верхней грани корпуса. Для тех пользователей, которые очень хотят получить максимально продуманную систему охлаждения, этот корпус является настоящим подарком. Вопрос только в его стоимости, ведь пока что компания Thermaltake не назвала цену и говорить о конкурентах нам пока что тяжело. Но, мы следим за ситуацией.