Представлен Vivo Y17 с аккумулятором на 5000 мАч

Официально представлен мобильный телефон среднего класса Vivo Y17. Он оснащен большой батареей 5000 мА·ч с технологией быстрой зарядки 18 Вт.

Экран имеет размер 6,35 дюйма разрешением HD+, каплевидный вырез в верхней части, где установлена 20 МП селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Основная тройная камера состоит из основной объектив 13MP (f / 2.2) + широкоугольный объектив 8MP (f / 2.2) + объектив с глубиной захвата 2MP (f / 2.4). На задней панели также установлен отпечаток пальца.

Внутри процессор MediaTek Helio P35 содержащий восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320, сопровождаемый 4 Гбайт оперативной памяти с 128 хранилища. Подключение: 802.11 b / g / n Wi-Fi, WiFi Direct, точка доступа, BT 5.0, microUSB.