Представлен алюминиевый ПК-корпус Jonsbo UMX6

Компания Jonsbo представила корпус UMX6, который выделяется алюминиевым экстерьером и боковыми панелями из закалённого стекла. Новинка характеризуется восемью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 330 мм, процессорных кулеров высотой 169 мм, двух 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, воздушной системы охлаждения с шестью 120-мм вентиляторами или жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата до 360 мм, размерами 224:482:501 мм, двумя портами USB 3.0 и USB 2.0, гнёздами для наушников и микрофона, а также симметричным разъёмом USB Type-C. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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