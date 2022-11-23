Представлен barebone-ПК ECSIPC LEET B660

Компания ECS Industrial Computer (ECSIPC) пополнила ассортимент игровых barebone-компьютеров-моделью LEET B660. Новинка характеризуется поддержкой чипов Intel двенадцатого поколения от Core i3 до i9, графических адаптеров NVIDIA RTX 3070/3060 Ti и AMD Radeon RX 6650 X, системной платой ECS B660H7-M20 на чипсете Intel B660, поддержкой до 64 ГБ ОЗУ, блоком питания мощностью 550 или 650 Вт в зависимости от конфигурации, боковыми стенками из закаленного стекла, крупными воздухозаборниками, поддержкой трех 2,5- или одного 3,5-дюймового накопителей, а также различными режимами подсветки. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.

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