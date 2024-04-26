Представлен бесшумный ПК Cooler Master Cooling X

Компания Cooler Master пополнила ассортимент ПК моделью Cooling X, которая выделяется системой жидкостного охлаждения. Создатели компьютера использовали две алюминиевые боковые панели с герметичными каналами для воды. Отмечается, что CPU, GPU, радиатор водяного охлаждения и боковые панели соединены водяными трубками. Такая сложная система охлаждения позволила снизить уровень шума до 28 дБА в режиме производительности.

Компьютер также характеризуется 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 7950X3D, графическим адаптером NVDIA RTX 4080, 64 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe M.2 вместимостью 4 ТБ. Новинка оценена в Китае в 4700 долларов.
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