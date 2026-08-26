Представлен мини-ПК ASUS Dawn на Core i5-13500H

Компания ASUS объявила о выпуске нового компактного ПК Dawn на базе 12-ядерного 16-поточного процессора Intel Core i5-13500H с тактовой частотой от 2,6 до 4,7 ГГц. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-3200, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, корпусом с габаритами 128,4:128,4:40,5 мм с матовой поверхностью, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя интерфейсами USB-A 3.2 Gen 2, двумя портами USB-C 3.2 Gen 1 и 3,5-мм аудиогнездом спереди, двумя разъемами USB-A 3.2 Gen 1, двумя интерфейсами HDMI, двумя портами RJ45 Ethernet и разъемом DisplayPort 1.2 сзади. Цена конфигурации на дебютном китайском рынке составила эквивалент 595 долларов.