400-граммовый ПК Machenike Mini II оценили в 735 долларов

Компания Machenike выпустила в продажу очень компактный компьютер Mini II, который получил корпус с габаритами 127:130:47 мм и массой 398 граммов. Новинку также оснастили восьмиядерным процессором Intel Core Ultra 7 256V с тактовой частотой до 4,8 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, твердотельным накопителем M.2 2280 вместимостью 1 ТБ, комплектным креплением VESA для установки за монитором или на стену, двумя разъемами USB-A и одним портом Thunderbolt 4 спереди, двумя разъемами USB-A, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также двумя гигабитными портами Ethernet RJ45 сзади, системой охлаждения с двумя вентиляторами и цельномедным радиатором, а также поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Цена ПК на дебютном рынке Китая составила эквивалент 735 долларов.