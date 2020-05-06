Представлен беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro

Dyson представляет беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro, который работает до 120 минут благодаря новой системе сменных аккумуляторов. В пылесосе используется самый мощный аккумулятор Dyson с семью ячейками большой ёмкости и никель-кобальт-алюминиевыми катодами, которые обеспечивают высокую мощность всасывания, а два сменных аккумулятора увеличивают время работы устройства до 120 минут без потери мощности на протяжении всей уборки.

Эффективная система фильтрации задерживает 99,97% микроскопических частиц размером до 0,3 микрона, а встроенный ЖК-дисплей показывает текущее состояние устройства, в том числе режим мощности и оставшееся время работы.