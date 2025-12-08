Представлен безопасный Jolla Phone

Финская компания Jolla после долгого перерыва представила новый смартфон под названием Jolla Phone, который она позиционирует как «независимый европейский Do It Together-смартфон на Linux». Производитель подчёркивает, что это «настоящий Linux-телефон», поскольку внутри работает полноценный Linux, а не его упрощённая версия. С точки зрения пользователя устройство использует пятую версию ориентированной на конфиденциальность Sailfish OS, которую Jolla называет единственной европейской мобильной операционной системой. Компания утверждает, что в Sailfish OS нет слежки, отправки данных на серверы и скрытой аналитики. При этом смартфон поддерживает Android-приложения, но при желании его можно полностью избавить от сервисов Google.

Если говорить о характеристиках, Jolla Phone оснащён процессором MediaTek (точную модель производитель уточнять не стал), получил 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, которую можно расширить microSD-картой. Устройство комплектуется 6,36-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD с плотностью 390 ppi и защитным стеклом Gorilla Glass. Основная камера состоит из главного модуля на 50 Мп и ультраширокого модуля на 12 Мп, а разрешение фронталки пока не раскрывается. Смартфон работает от аккумулятора ёмкостью 5500 мАч, причём батарею можно заменить самостоятельно. Среди прочего смартфон оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, NFC, поддержкой сетей 5G и сразу двух SIM-карт.
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
