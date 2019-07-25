Представлен безрамочный монитор ASUS Designo MX259HS

Компания ASUS пополнила ассортимент монитор Designo моделью MX259HS, получившую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется диагональю в 25 дюймов, безрамочным дизайном, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, яркостью 250 кд/м2, временем отклика в 5 мс, динамической контрастностью до 80 000 000:1, стереофоническими динамиками мощностью по 3 Вт, двумя интерфейсами HDMI, 3,5-мм аудиоразъемом, а также поддержкой технологий Ultra-low Blue Light и Flicker-Free. Размеры монитора равны 578:414:224 мм, а масса – 4,3 кг.