Представлен бизнес-мониторы LG 27BP450Y-B и 24BP450Y-B

Компания LG представила мониторы 27BP450Y-B и 24BP450Y-B, которые ориентированы на работу в бизнес-сегменте. Новинки характеризуются 27 и 23,8-дюймовыми IPS-панелями с разрешением 1920:1080 точек, (формат Full HD), яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, 72% охватом цветовой палитры NTSC, 16,77 млн воспроизводимых цветовых оттенков, временем отклика 5 мс, кадровой частотой 75 Гц, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим, портами HDMI, DisplayPort 1.2 и D-Sub, 3,5-мм гнездом для наушников, а также технологиями устранения мерцания и снижения интенсивности вредного излучения синей части спектра. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.