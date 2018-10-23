Представлен блокчейн-смартфон HTC Exodus 1

Компания HTC анонсировала свой первый блокчейн-смартфон HTC Exodus 1, который получил отдельный крипто-кошелёк, «защищённый от ОС Android». Кошелёк с аппаратной защитой предназначен для хранения ключей криптовалюты, токенов и другой приватной информации. При этом из основной системы Android информация видна не будет.

Что до характеристик, то они почти не отличаются от флагмана HTC U12+. Речь идет о 6-дюймовом дисплеем с разрешением QHD+, сдвоенной основной камере на 16 Мп, двойной камере для селфи на 8 Мп, аккумуляторе на 3500 мАч, топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, защите от воды и пыли на уровне IP68, а также предустановленной Android Oreo. Новинку можно заказать за Bitcoin или Ethereum по цене, эквивалентной 960 долларам. Продажи стартуют в декабре в 34 странах мира. В их число не входит Китай, поскольку за местные законы запрещают торговлю криптовалютой.