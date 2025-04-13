Представлен браслет ASUS VivoWatch 6 Aero

Компания ASUS пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью VivoWatch 6 Aero, главной особенностью которой является возможность измерения артериального давления и электрокардиограммы в реальном времени. Чтобы получить данные пользователю нужно приложить палец к специальному подэкранному датчику. Новинка также характеризуется 1,1-дюймовым AMOLED-экраном, мониторингом частоты сердечных сокращений и уровня насыщения крови кислородом, анализом качества сна, датчиком GNSS для подсчета пройденного расстояния без необходимости соединения со смартфоном, корпусом массой 27 граммов, водонепроницаемостью на уровне 5 АТМ и автономностью до семи дней. Цены и дата начала продаж VivoWatch 6 Aero будут объявлены позже.

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