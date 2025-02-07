Представлен бюджетный 120-Гц монитор Lenovo Lecoo B2721-3

Компания Lenovo объявила о выпуске монитора Lecoo B2721-3, который получил 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 120 Гц, временем отклика 4 мс, яркостью 300 нит, статической контрастностью 1500:1, глубиной цвета 8 бит, подставкой с регулировкой угла наклона, креплением на стену VESA 100:100 мм, интерфейсами VGA и HDMI, а также 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Монитор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 80 долларов.

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