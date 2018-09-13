Представлен бюджетный ПК-корпус Raidmax Neon

Компания Raidmax представила компьютерный корпус Neon, который поддерживает использование системных плат типоразмера ATX и Micro-ATX. В корпус можно установить два 3,5-дюймовых и три 2,5-дюймовых накопителя, видеокарту длиной до 355 мм, а также процессорный кулер высотой до 170 мм. Также отметим наличие трех 120-мм вентиляторов со светодиодной подсветкой, расположенных в лицевой части, возможность установить один 80-мм кулер сзади, семь слотов для карт расширения, акриловую панель во фронтальной части, боковую стенку в виде смотрового окна, гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 2.0.