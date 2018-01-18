Представлен бюджетный безрамочный смартфон Alcatel 3C

Китайская компания TCL Communication пополнила ассортимент смартфонов моделью Alcatel 3C, которая может стать одним из самых доступных безрамочных смартфонов на рынке. Его европейская цена составляет 130 евро. Аппарат оснастили 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720:1440 пикселей), четырехъядерным процессором MediaTek MT8321, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3000 мАч, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5-Мп фронтальной и 8-Мп основной камерами, поддержкой двух SIM -карт, HSPA+, но не LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS. Габариты новинки равны 161:76:7,9 мм, а вес – 169 граммам. В качестве операционной системы здесь используется Android 7.0 Nougat.