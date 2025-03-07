Представлен бюджетный камерофон Nubia Focus 2

Мы уже писали о любопытном камерофоне Nubia Focus 2 Ultra, но на выставке MWC 2025 китайским производителем была представлена и базовая модель Nubia Focus 2. Она выделяется интересным дизайном с крупным блоком основной камеры, но не особо впечатляет своими характеристики. Сообщается о главном 108-Мп сенсоре оптического формата 1/1.67 дюйма, 16-Мп фронтальной камере, 6,8-дюймовом дисплее с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, неназванной 6-нанометровой платформе тактовой частотой до 2,2 ГГц и поддержкой сотовых сетей 5G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч и поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.