Представлен бюджетный корпус SilentiumPC Regnum RG2 TG

Компания SilentiumPC пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Regnum RG2 TG, которая относится к сегменту недорогих решений. Новинка представляет форм-фактор Mid-Tower, а её размеры равны 447:199:450 мм. Корпус поддерживает установку системных плат до типоразмера ATX, графического ускорителя длиной до 330 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм и блока питания ATX длиной до 250 мм. Также отметим два отсека для 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей и два отсека для 5,25 дюймовых устройств хранения данных. Идущие в комплекте 120-мм вентиляторы Sigma Pro 120 можно дополнить еще четырьмя 120-мм кулерами. Предусмотрена здесь и поддержка жидкостной системы охлаждения. Цена SilentiumPC Regnum RG2 TG составит 40 евро.