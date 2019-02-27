Представлен бюджетный корпус SilentiumPC Signum SG1

Компания SilentiumPC пополнила ассортимент недорогих корпусов моделью Signum SG1, которая выйдет в пяти версиях: Signum SG1, Signum SG1 TG, Signum SG1M, Signum SG1M TG и Signum SG1X. Варианты с приставкой TG получили боковую стенку из закалённого стекла, модель SG1X отличается двумя стеклянными панелями, а версии с приставкой М оснащаются металлической фронтальной панелью, в то время как у других корпусов она сетчатая.

Новинка характеризуется возможностью установки материнских плат формата ATX, micro-ATX и mini-ITX, семью слотами для карт расширения, поддержкой видеокарт длиной до 325 мм, двух 3,5/2,5 дюймовым накопителей и ещё двух 2,5-дюймовых устройствами, процессорного кулера высотой до 161 мм, воздушной или жидкостной системой охлаждения, блоком питания длиной до 160 мм, гнёздами для наушников и микрофона, а также двумя портами USB 3.0. Размеры корпуса равны 448:205:413 мм, а масса – 4,0 кг. Модели Signum SG1/SG1M будут стоить 35 евро, Signum SG1 TG/SG1M TG – 42 евро, а цена Signum SG1X пока не называется.