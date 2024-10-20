Представлен бюджетный монитор Redmi A27Q 2025

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью Redmi A27Q Multi-function Stand Edition 2025, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 100 Гц, пиковой яркостью 250 кд/кв.м., временем отклика 6 мс, показателем контрастности 1000:1, 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, регулируемой подставкой с возможностью замены на альтернативную с настенным креплением VESA, а также интерфейсами HDMI и DisplayPort 1.4. Монитор оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 112 долларов.