Представлен бюджетный планшет 8-дюймовый планшет Honor Tab 5 на чипсете Kirin 970

Компания Huawei представила бюджетный планшет Honor Tab 5, который может похвастаться отличным сочетанием характеристик и цены. Новинку оснастили довольно шустрой платформой Kirin 970, 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, стереофоническими громкоговорителями, 8 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 5100 мАч, поддержкой GPU Turbo 2.0 и вариантом с модемом LTE. Версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти оценена в 165 долларов, вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в $195, а те же самые версии с LTE оценены в 210 и 225 долларов. Продажи планшета стартуют в Китае уже 12 марта на таких торговых площадках как TMall и VMall.