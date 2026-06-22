Представлен бюджетный смартфон Coolpad COOL 80

Компания Coolpad пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью COOL 80, которая построена на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном IPS LCD с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой на 5 Мп, крупным блоком основной камеры с главным модулем разрешением 13 Мп и дизайном в духе iPhone 17 Pr, корпусом с размерами 168,5:76,3:8,2 мм, а также черной, белой и оранжевой расцветками корпуса. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 120 долларов.

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