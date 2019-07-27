Представлен бюджетный смартфон HTC Wildfire E

Компания HTC пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Wildfire E, которая оценена в 9000 рублей. Любопытно, что аппарат был анонсирован в эфире российского телемагазина Shop & Show. Новинку оснастили 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерной однокристальной системой Unisoc, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, двойной основной камерой с датчиками разрешением 13 Мп и 2 Мп, камерой для селфи разрешением 5 Мп. Размеры устройства составляют 147,8:71,4:8,9 мм, а масса – 160 г.