Представлен бюджетный смартфон Itel A100C

Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A100C, которая основана на восьмиядерной платформе Unisoc T7100 (производительность в бенчмарке AnTuTu – 155425 баллов). Новинка также характеризуется 6,6-дюймовым экраном с разрешением 720:1612 точек, кадровой частотой 90 Гц и максимальной яркостью 400 нит, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 15 Go с фирменной прошивкой itel OS 15, батареей ёмкостью 5000 мАч, интерфейсом USB Type-C, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, четырьмя расцветками и корпусом толщиной 8,49 мм. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.

