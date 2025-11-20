Представлен кнопочный телефон Xenium X900 с 4G

Xenium X900 – это инновационный кнопочный телефон с поддержкой 4G, функцией видеозвонков и возможностью определения местоположения, разработанный специально для младших школьников. Он призван стать альтернативой умным часам и полноценным смартфонам, отвлекая от игр и социальных сетей. Основной особенностью является функция видеозвонков через специальное приложение. Родители, установив приложение на свой смартфон, могут видеть и слышать ребенка, что имеет особое значение для младших школьников.

Фронтальная камера 0,3 Мп обеспечивает передачу видео, а поддержка 4G VoLTE гарантирует высокое качество звука во время разговоров, даже в движении. Благодаря встроенной геолокации (GPS и A-GPS), родители могут отслеживать местоположение ребенка в режиме реального времени через приложение на смартфоне.Xenium X9 00 работает в сетях 4G (LTE), поддерживает VoLTE и основные частотные диапазоны GSM и WCDMA, обеспечивая связь в городе и за его пределами. Поддержка Bluetooth 5.1 позволяет подключать беспроводные наушники, а слот для microSD до 32 ГБ дает возможность слушать музыку через MP3-плеер или FM-радио. Он оснащен необходимыми функциями: фонарик, будильник, калькулятор, телефонная книга, без предустановленного ПО, игр или браузера. Xenium X900 доступен в черном цвете и комплектуется телефоном, аккумулятором, зарядным устройством, инструкцией на русском языке и гарантийным талоном. Цена составляет 5 490 рублей.
