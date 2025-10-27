iPhone 17e получит экран на 60 Гц и Dynamic Island

Компания Apple, по данным инсайдеров, готовится представить iPhone 17e уже через несколько месяцев — весной 2026 года. Поэтому неудивительно, что поток слухов вокруг нового устройства заметно усилился. Известный инсайдер под ником Digital Chat Station сообщил на платформе Weibo, что будущие модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат 48-мегапиксельный телеобъектив с более крупной диафрагмой и технологией переменной апертуры. Однако куда больший интерес вызвали его комментарии под этим же постом, где он поделился подробностями о более доступной модели — iPhone 17e. По его словам, Apple наконец-то добавит в бюджетную версию фирменный элемент Dynamic Island — вытянутую интерактивную область в верхней части экрана, ранее доступную лишь в старших моделях.

При этом iPhone 17e, как утверждается, сохранит упрощённые характеристики — OLED-дисплей с частотой обновления всего 60 Гц и диагональю 6,1 дюйма, аналогичную панелям iPhone 15 и iPhone 16. Аналитик Марк Гурман считает, что Apple намеренно ограничит возможности iPhone 17e, чтобы более дешёвая модель не затмила базовый iPhone 17. По его словам, такая стратегия позволит компании чётко разграничить линейку устройств и окончательно закрепить статус iPhone 17e как бюджетного предложения в семействе iPhone. Впрочем, уже в следующем поколении компания может добавить поддержку 120 Гц и в доступную модель, так как у конкурентов она уже давно реализована. Но пока что это лишь предположения.
