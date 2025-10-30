Oppo выпустила Find X9 и Find X9 Pro за пределами Китая

Такой результат обеспечен использованием кремний-углеродных аккумуляторов, которые позволяют достичь большой ёмкости без увеличения толщины корпуса — смартфоны тоньше, чем iPhone 17 Pro. Камеры также заслуживают похвалы — в версии Pro особенно выделяется телеобъектив на 200 Мп с трёхкратным зумом, а базовая модель оснащена тройным набором камер по 50 Мп каждая, с крупными сенсорами и светосильной оптикой. Кроме того, для Pro доступен дополнительный аксессуар — съёмный телеобъектив, который крепится поверх основной камеры, как это реализовано у Vivo X200 Ultra. Обе модели работают на процессоре MediaTek Dimensity 9500 и оснащены 512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, смартфоны работают под управлением ColorOS 16, созданной на базе Android 16, что весьма неплохо по современным меркам.