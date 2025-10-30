Oppo выпустила Find X9 и Find X9 Pro за пределами Китая

Компания Oppo официально представила на международном рынке свои флагманы Find X9 и Find X9 Pro, которые уже поступают в продажу в Европе. Главное преимущество новинок заключается в том, что, в отличие от некоторых китайских моделей, в глобальной версии не урезали ёмкость аккумулятора — оба смартфона стали одними из самых долгоиграющих устройств на европейском рынке. Например, модель Find X9 впечатляет батареей на 7025 мАч, а версия Pro получила ещё более внушительный аккумулятор — 7500 мАч. По результатам тестирования Pro работал три полных дня без активного экрана Always-On Display и около двух дней с ним, что делает его рекордсменом среди флагманов по автономности.

Такой результат обеспечен использованием кремний-углеродных аккумуляторов, которые позволяют достичь большой ёмкости без увеличения толщины корпуса — смартфоны тоньше, чем iPhone 17 Pro. Камеры также заслуживают похвалы — в версии Pro особенно выделяется телеобъектив на 200 Мп с трёхкратным зумом, а базовая модель оснащена тройным набором камер по 50 Мп каждая, с крупными сенсорами и светосильной оптикой. Кроме того, для Pro доступен дополнительный аксессуар — съёмный телеобъектив, который крепится поверх основной камеры, как это реализовано у Vivo X200 Ultra. Обе модели работают на процессоре MediaTek Dimensity 9500 и оснащены 512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, смартфоны работают под управлением ColorOS 16, созданной на базе Android 16, что весьма неплохо по современным меркам.