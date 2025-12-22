Samsung будет выпускать новую память для iPhone

В разных моделях iPhone используются DRAM-чипы от Samsung, SK Hynix и Micron, однако в будущих поколениях смартфонов, судя по данным издания Korea Economic Daily, у большинства поставок может остаться лишь один основной поставщик. Несмотря на то что SK Hynix по-прежнему занимает сильные позиции в цепочке поставок Apple, компания, как сообщается, сосредоточила свои производственные мощности на высокоскоростной памяти HBM. При этом Samsung ранее сместила акцент с HBM на DDR5, стремясь увеличить прибыль.Ожидается, что линейка iPhone 18 выйдет в третьем квартале следующего года и получит шестиканальную память LPDDR5X, что должно повысить пропускную способность и производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом.

На этом фоне именно Samsung выглядит единственным производителем, способным одновременно обеспечить нужные объёмы и требуемое качество для самого прибыльного клиента. Более того, чипы LPDDR5X объёмом 12 ГБ от Samsung имеют толщину всего 0,65 мм, что делает их одними из самых тонких компонентов в мобильных устройствах. При этом их тепловое сопротивление улучшено на 21,2%, а энергопотребление снижено на 25%, поэтому у Apple фактически не осталось причин искать альтернативного поставщика с сопоставимыми характеристиками. Правда, так как чипы памяти подорожали минимум в два раза, стоимость смартфонов нового поколения тоже должна увеличиться, ведь Apple точно не будет продавать гаджеты себе в убыток.