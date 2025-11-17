OnePlus 15 перегревается в стресс-тестах

На бумаге OnePlus 15 выглядит как безупречный Android-смартфон с характеристиками, которые легко затмевают конкурентов. Но на деле устройство оснащено одним из самых мощных и одновременно прожорливых процессоров — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Стоит нагрузить его по максимуму, и пользователь столкнётся с серьёзными проблемами перегрева. При запуске теста 3DMark Wild Life Extreme всего на несколько минут приложение вылетало из-за критического повышения температуры, после чего некоторые функции смартфона переставали работать, пока нагрев не приходил в норму. Один из экземпляров OnePlus 15 оказался у YouTube-канала Max Tech, где с ним провели множество испытаний. Однако больше всего привлёк внимание момент, когда автор прямо заявил, что флагман перегревается.

Как только запускали 3DMark Wild Life Extreme — тест, который способен «уложить» любую мобильную графику, — Snapdragon 8 Elite Gen 5 доходил до предела, несмотря на то что в рекламных материалах OnePlus говорится об испарительной камере с удвоенной эффективностью теплоотвода. Для сравнения рядом поставили iPhone 17 Pro Max, и после семи циклов одного и того же стресс-теста измерили максимальную температуру — iPhone 17 Pro Max нагрелся до 39,5 градуса Цельсия, а OnePlus 15 — до 52 градусов Цельсия. При повторном запуске OnePlus 15 выдал предупреждение о перегреве уже через восемь минут и снова привёл к аварийному завершению приложения. Это, конечно, весьма огорчающая картина.
